Штрафы до 500 млн рублей за утечку данных, сервис онлайн-платежей по ссылке от СДЭК: главное 27 июля

Карина Пардаева
«Лента» начала переговоры по покупке сети «Монетка», СДЭК Pay запустил онлайн-сервис для приема и обработки онлайн-платежей по ссылке, бизнес предложили штрафовать до 500 млн рублей за утечку данных россиян и другие события 27 июля.
Штрафы до 500 млн рублей за утечку данных, сервис онлайн-платежей по ссылке от СДЭК: главное 27 июляКарина Пардаева
Финансы и инвестиции
- Платформа импакт-инвестиций Giraffe привлекла $10,5 млн от AltaIR Capital Игоря Рябенького и Group 11. Компания планирует направить деньги на привлечение новых пользователей в США, совершенствование системы сервиса и алгоритма due-diligence.
- В Госдуме попросили ЦБ регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к ячейкам, отмечая, что в России участились случаи хищения денег и ценностей из таких хранилищ, узнали «Известия».
Бизнес
- Производство пивных напитков, отличающихся по рецептуре от классического пива, по итогам первой половины 2023 года сократилось на 3,1% год к году, до 48,38 млн дал. До этого объем предложения рос, сообщил «Коммерсантъ».
- Торгово-промышленная палата предлагает снизить максимальную ставку налога на недвижимость с 2% до 0,3%. Льгота должна распространяться на малые и средние предприятия, которые используют специальные налоговые режимы, пишут IZ.
- «Лента» начала переговоры по покупке основанной в 2001 году в Екатеринбурге сети «Монетка». Планируется, что магазины «Монетки» продолжат работать под этим брендом, узнал «Ъ».
- Бизнес предложили штрафовать до 500 млн рублей за утечку данных россиян. Сумма штрафа будет зависеть от числа пострадавших, сообщил РБК.
Сервисы и технологии
- СДЭК Pay запустил сервис для приема и обработки онлайн-платежей по ссылке. Продавец с помощью нее сможет проводить операцию без наличия сайта.
Фото на обложке: saranya33 /
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