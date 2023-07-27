«Лента» начала переговоры по покупке сети «Монетка», СДЭК Pay запустил онлайн-сервис для приема и обработки онлайн-платежей по ссылке, бизнес предложили штрафовать до 500 млн рублей за утечку данных россиян и другие события 27 июля.

Штрафы до 500 млн рублей за утечку данных, сервис онлайн-платежей по ссылке от СДЭК: главное 27 июля