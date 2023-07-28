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Mamba бьет рекорды, запреты Японии, карты Union Pay в АТБ: главное 28 июля

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония запрещает экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра, карты Union Pay можно оформить в АТБ и другие события 28 июля.

Mamba бьет рекорды, запреты Японии, карты Union Pay в АТБ: главное 28 июля

Мир

  • Япония запрещает экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств, сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Россия

  • Беспилотники снова замечены в Москве: один был сбит минувшей ночью.  Разрушений и пострадавших нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Финансы

  • Банки стали увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой до 8,5% на заседании Центробанка. Девять из топ-20 кредитных организаций подняли ставки вплоть до 11%.
  • На российском банковском рынке появился седьмой банк, в котором можно оформить карты Union Pay. Такую услугу запустил Азиатско-Тихоокеанский банк, принадлежащий иностранным акционерам, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес

  • «Эксмо» откроет собственную редакцию российских комиксов. Решение было принято на фоне растущего спроса на графические романы отечественных авторов, а также завершения контракта с Disney, по которому «Эксмо» выпускало в России в том числе комиксы Marvel.
  • Минпромторг одобрил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Какие товары вошли в список — не уточняется.
  •  Proxima Capital Group выкупила обанкротившийся солодовенный завод «Ностерс» в Санкт-Петербурге, который ранее мог быть связан с экс-акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, узнал «Ъ».

Сервисы

  • Mamba лидирует по скачиваниям среди дейтинг-сервисов после ухода Tinder и Badoo. В июле 2023 года его скачивали 77,6 тыс. раз в неделю, или 27,5% от общего количества. 

Фото на обложке: Unsplash

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