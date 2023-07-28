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ВТБ повысит ставки по ипотечным программам

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ с 1 августа повысит ставки по ипотечным кредитам на 0,9 процентных пункта, говорится в сообщении банка. С начала следующего месяца минимальная ставка составит 11,6% годовых.

ВТБ повысит ставки по ипотечным программам

«После 1 августа по собственным ипотечным программам банка ставки составят от 11,6% годовых. Условия одинаковы для готового и строящегося жилья, рефинансирования», — сообщили в банке.

Там добавили, что до 1 августа действуют текущие условия. Если подать заявку до указанной даты, то решение, выданное кредитной организацией, будет действительно в течение 90 дней. В том числе и по процентной ставке.  

Решение увеличить ставку по ипотеке связано с повышением ключевой ставки ЦБ, пояснили в ВТБ. 21 июля Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 8,5% годовых.

Накануне ВТБ отчитался о рекордной прибыли по итогам первого полугодия. Чистая прибыль банка за первые шесть месяцев текущего года составила 289,8 млрд рублей.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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