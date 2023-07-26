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Поставки китайских легковушек в Россию выросли в пять раз

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию в штуках в первом полугодии увеличились в пять раз, доведя долю Китая в российском импорте машин до 70%. В деньгах импорт вырос на 543% и составил $4,6 млрд.

Поставки китайских легковушек в Россию выросли в пять раз

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023-ого составил 325,8 тыс. штук, увеличившись в пять раз год к году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные китайской таможни.

В деньгах экспорт вырос на 543% и достиг $4,6 млрд. В первом полугодии 2022-ого он составлял $715 млн, а за весь 2021 год – $1,5 млрд.

Доля Китая в российском импорте автомобилей в H1 2023 достигла 70%, в то время как в H1 2022 составляла 30%.

По данным базы ООН Comtrade, В 2021 году крупнейшими поставщиками автомобилей в Россию были Япония с $2,86 млрд, Южная Корея – $2,55 млрд, Германия – $2,19 млрд. Все эти страны частично или полностью запретили экспорт автомобилей в Россию.

Ранее сообщалось, что Армения многократно нарастила экспорт автомобилей в Россию. Если в январе 2022 года он составлял $800 тыс., то к январю 2023 года достиг $180 млн.

Фото на обложке: Kirkam / Shutterstock

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