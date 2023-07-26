Госдума одобрила отмену комиссии за переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, благодаря которому россияне смогут делать переводы до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках без комиссии. Как прокомментировал председатель Думы Вячеслав Володин, мера направлена на защиту прав граждан.

Законопроект внесли в июле текущего года, изначально планировалось установить ограничение в 1,4 млн рублей.

Новые правила будут касаться только переводов по Системе быстрых платежей или в приложении кредитной организации. Принятый закон запрещает банкам ограничивать размер операций в пределах 30 млн рублей в месяц. Также теперь нельзя устанавливать число банковских операций в пределах указанной суммы.

Сегодня клиенты основных крупных российских банков могут переводить без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей.

Весной текущего года по крайней мере три крупных банка начали взимать комиссию за переводы самому себе из других кредитных организаций. В ЦБ тогда подтвердили наличие жалоб на комиссию за «стягивание» денег.

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