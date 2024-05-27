СДЭК вторые сутки не выдает и не отправляет посылки из-за технического сбоя

Сервис доставки СДЭК более суток не выдает и не позволяет отправить посылки. Причиной ограничения работы стал технический сбой. Накануне компания обещала устранить неполадки к 27 мая, сейчас это сообщение недоступно.

Сервис СДЭК столкнулся с техническим сбоем, выдача и отправка посылок не производится во избежание ошибок при ручной обработке заказов.

«Не волнуйтесь, Ваши посылки в пути. Новые и уже пришедшие пока принять и выдать не можем», — такое сообщение выдает официальный сайт СДЭКа.

Как сообщали изданию РБК в компании, специалисты работают над устранением сбоя.

«С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — пообещали в СДЭКе.

В пресс-службе отметили, что проведут детальный анализ причин сбоя. Накануне, когда только начался сбой, в компании обещали восстановить работу пунктов выдачи с 27 мая. По состоянию на 10:46 это сообщение недоступно.

Это уже второй сбой в работе сервиса за последнее время. Ранее, 22 апреля, у пользователей возникли проблемы с проверкой статуса отправления заказа на сайте и в приложении СДЭКа.

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