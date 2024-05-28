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Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои работы СДЭК 27 мая. Они сообщили в X, что для взлома использовали вирус-шифровальщик, который шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ.

Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик

Шифровальщик попадает внутрь системы различными путями: чаще всего пользователи загружают его через электронную почту или другие сообщения, реже систему взламывают, объяснил «Ведомостям» глава департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Их также называют вирусами-вымогателями, потому что чаще всего злоумышленники сообщают о том, что именно нужно сделать для «расшифровки» данных: с кем связаться, как и сколько заплатить, добавил руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев.

«Мы столкнулись с техническим сбоем и проводим расследование. Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», – заявил представитель СДЭК.

Сервис доставки СДЭК приостановил прием и выдачу отправлений еще 26 мая. На следующий день впресс-службе компании сообщили, что причина технических неполадок — в сбое в работе вычислительных мощностей. Сервис работает над восстановлением работы.

Это уже второй сбой в работе сервиса за последнее время. В конце апреля у пользователей возникли проблемы с проверкой статуса отправления заказа на сайте и в приложении СДЭКа.

Фото на обложке: архив RB.RU

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