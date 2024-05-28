СДЭК возобновит выдачу отправлений не позднее 29 мая

Сервис доставки СДЭК, в работе которого третьи сутки наблюдается сбой, восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы» — отметил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггерн.

Компания перестала выдавать и отправлять посылки в своих ПВЗ 26 мая из-за технического сбоя. Вчера, 28 мая, в СДЭК назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей.

В ночь на 29 мая компания международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК. Представители группировки написали в X, что использовали для взлома вирус-шифровальщик, и «передали привет» компании управлению цифровыми рисками Bi.Zone, консультирующей СДЭК в вопросах кибербезопасности.

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