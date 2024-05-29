Сайт оператора доставки СДЭК частично восстановил работу

Сайт оператора доставки документов и грузов СДЭК частично восстановил работу после хакерской атаки, которая вызвала технический сбой, убедился RB.RU.
Компания уточнила, что продолжает устранять оставшиеся проблемы, а сайт работает «пока частично». При этом журналисту издания не удалось пройти авторизацию в мобильном приложении, сервис просит «повторить запрос позднее».
Скриншот RB.RU с сайта СДЭК
Компания перестала выдавать и отправлять посылки в своих ПВЗ 26 мая из-за технического сбоя. 28 мая, в СДЭК назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей.
В ночь на 29 мая компания международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК.
Сам СДЭК позже сообщил, что восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая.
Фото на обложке: RB.RU
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