ПВЗ СДЭКа возобновили выдачу отправлений

Сервис СДЭК спустя несколько дней сбоя начал выдавать в своих ПВЗ готовые отправления, сообщили в пресс-службе. В ночь на 29 мая компания объявила о частичном восстановлении работы сайта.

«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания», — отметили в пресс-службе.

Компания перестала выдавать и отправлять посылки в своих ПВЗ 26 мая из-за технического сбоя. 28 мая, в СДЭК назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей.

В ночь на 28 мая международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК.

29 мая сервис сообщил о частичном восстановлении работы сайта.

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