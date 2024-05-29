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ПВЗ СДЭКа возобновили выдачу отправлений

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис СДЭК спустя несколько дней сбоя начал выдавать в своих ПВЗ готовые отправления, сообщили в пресс-службе. В ночь на 29 мая компания объявила о частичном восстановлении работы сайта.

ПВЗ СДЭКа возобновили выдачу отправлений

«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания», — отметили в пресс-службе.

Компания перестала выдавать и отправлять посылки в своих ПВЗ 26 мая из-за технического сбоя. 28 мая, в СДЭК назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей. 

В ночь на 28 мая международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК. 

29 мая сервис сообщил о частичном восстановлении работы сайта.

Фото на обложке: BVR_PHOTO / Shutterstock

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