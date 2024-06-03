СДЭК сообщил о восстановлении работоспособности всех сервисов

СДЭК сообщил о восстановлении работоспособности всех сервисов. Функционируют сайт, кабинеты физических и юридических лиц, а также мобильное приложение. В работе СДЭК пока остаются ограничения, над устранением которых компания работает.

Служба доставка СДЭК сообщила о восстановлении работоспособности всех ключевых сервисов после масштабного сбоя.

«Движение отправлений возобновлено, большая часть задержанных посылок выдана, оставшиеся планируем выдать в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе СДЭК.

Компания восстановила работу сайта, мобильного приложения, личных кабинетов физических и юридических лиц. Также СДЭК возобновил прием отправлений, в том числе курьерских, но только по стандартным тарифам.

В работе сервисов остаются ограничения, над устранением которых компания работает, отметили в СДЭК.

Масштабный сбой в работе СДЭК начался 26 мая и продолжался несколько дней. Работа службы доставки была фактически парализована. Позже компания начала постепенно восстанавливать работоспособность сервисов, например, мобильного приложения, которое начало полноценно функционировать 1 июня.

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