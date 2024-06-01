СДЭК восстановил работу мобильного приложения

Сервис доставки грузов и документов СДЭК сообщил о возобновлении работы собственного мобильного приложения. Компания постепенно восстанавливает работу своих сервисов после масштабного технического сбоя, случившегося 26 мая.

«Приложение CDEK в строю. Отправляйте документы и грузы, отслеживайте движение посылки и выстраивайте маршрут к удобному пункту выдачи», — говорится в сообщении компании.

Для корректной работы приложения СДЭК рекомендует отключить VPN, а при обнаружении ошибки выйти из учетной записи и перезагрузить приложение.

Редакция RB.RU проверила работоспособность приложения СДЭК — впервые за несколько дней удалось авторизоваться в нем по номеру телефона.

Днем ранее транспортная компания вернула возможность отслеживать посылки на сайте.

СДЭК постепенно восстанавливает работу своих сервисов после масштабного технического сбоя 26 мая. В компании назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей.

В ночь на 28 мая международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК. 29 мая сервис сообщил о частичном восстановлении работы сайта, 30 мая — начал выдавать все находящиеся в пунктах выдачи заказов посылки.

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