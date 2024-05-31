СДЭК вернул возможность отслеживать посылки на сайте после сбоя

СДЭК сообщил о возобновлении возможности отслеживать посылки на сайте. После масштабного технического сбоя этот функционал был недоступен несколько дней.

«Компания СДЭК продолжает работы по восстановлению полноценного обслуживания клиентов. Сейчас возобновилась функция отслеживания посылок. Клиенту необходимо ввести в поле для отслеживания номер почтового отправления», — говорится в сообщении сервиса доставки.

Отмечается, что компания еще подгружает данные в систему, поэтому возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. В настоящее время доступна информация за два месяца.

После поступления посылки на ПВЗ клиент сможет получить ее самостоятельно или с помощью доставки курьером.

СДЭК постепенно восстанавливает работу своих сервисов после масштабного технического сбоя, случившегося 26 мая. В СДЭК назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей.

В ночь на 28 мая международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК. 29 мая сервис сообщил о частичном восстановлении работы сайта. 30 мая сервис начал выдавать все находящиеся в пунктах выдачи заказов посылки.

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