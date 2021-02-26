В США начали расследование в отношении Илона Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США начала расследование после твитов Илона Маска по поводу криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщил First Squawk со ссылкой на источники.

В последнее время Dogecoin не раз становилась предметом твитов Маска. Сначала изобретатель сопроводил картинку с ракетой-носителем Falcon 9 надписью «Doge», после чего начался резкий рост стоимости криптовалюты, которая до этого не была известна в широких кругах.

Затем обратился к держателям Dogecoin с призывом продать большую часть своих сбережений в этой криптовалюте. Ситуации, когда сообщения Маска отзываются на события финансового рынка, в СМИ успели окрестить «эффектом Илона». Теперь им, похоже, займется SEC.

Основатель компаний Tesla и SpaceX уже отреагировал на новость о расследовании. Один из пользователей в твите с иронией написал, что комиссия начала расследование о «мемах, написанных о мемкоине». В ответ Маск оценил шутку и подписал: «Я надеюсь, что да! Это было бы замечательно!».

Фото: скриншот твита @RationalEtienne

Особое мнение Маска о SEC подчеркивали СМИ. Так, CNBC рассказывало, что бизнесмен расшифровывал сокращенное название комиссии как «Shortseller Enrichment Commission», что в переводе означает «Комиссия по обогащению держателей коротких позиций». По данным издания подобное отношение появилось после обвинений SEC в отношении Маска в мошенничестве пару лет назад. Ситуация была урегулирована, но «осадок», видимо, остался.

Фото на обложке: John_Papadopoulos / Shutterstock