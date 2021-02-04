Продержался пару дней: Маск вернулся в Twitter и взвинтил цену на криптовалюту Dogecoin

Только второго февраля Илон Маск написал в соцсети «Отключусь от Twitter на время», а сегодня вновь принялся писать твиты, попутно разгоняя стоимость малоизвестной криптовалюты Dogecoin.

Американский предприниматель разместил картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и сопроводил ее надписью «Doge». После этого начался рост стоимости Dogecoin (это криптовалюта, основанная на Litecoin, названа в честь интернет-мема Doge). Чуть позже он написал новый твит: «Dogecoin - это народная криптовалюта», чем еще больше подогрел интерес к этой цифровой валюте.

По данным портала CoinMarketCap, изменение цены Dogecoin за сутки составила около 50%.

Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap

«Я только что заработал 700 тысяч долларов на Dogecoin!! Большое спасибо, Илон», «Я знаю, что вы миллиардер, в настоящее время самый богатый человек в мире, а деньги для вас довольно абстрактны / забавны. Но ваши твиты в реальном мире влияют на сбережения реальных людей, которые не являются миллиардерами. Пожалуйста, будьте более внимательными / ответственными». Такие комментарии оставляют пользователи под твитом Маска.

Ситуацию снова можно назвать «эффектом Илона» (термин придумала газета Financial Times). На днях из-за выступления Маска в соцсети Clubhouse акции Clubhouse Media Group выросли больше чем на 100%.

Правда, инвесторы ошиблись и принялись скупать бумаги «не того» Clubhouse. Clubhouse Media Group, как позже оказалось, вообще не имеет отношения к соцсети. А истинный разработчик приложения Clubhouse не был представлен на бирже, так как это частная компания.

Фото на обложке: vasilis asvestas / Shutterstock