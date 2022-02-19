Комиссия по ценным бумагам ответила на обвинения Маска в присваивании $40 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила письмо федеральному судье в ответ на обвинения главы Tesla Илона Маска в том, что регулятор «нарушил обещания» распределить $40 млн штрафов между акционерами компании.

В 2018 году SEC направила против Маска иск, обвиняя бизнесмена в том, что он намеренно ввел акционеров в заблуждение, твитнув о желании сделать свою компанию непубличной.

По итогам разбирательства Илон Маск и Tesla выплатили по $20 млн штрафов, но в четверг адвокат богатейшего бизнесмена мира заявил в письме, что SEC проигнорировала свое обязательство распределить $40 млн между акционерами его компании, а против Маска, несмотря на заключенное ранее мировое соглашение, все еще ведется «модель поведения равнозначная преследованию».

По сообщениям WSJ, старший сотрудник SEC в Сан-Франциско Стивен Бухгольц в письме федеральному судье отметил, что Комиссия «стремилась встретиться и пообщаться с адвокатом Tesla и господином Маском, чтобы решить любые проблемы, связанные с соблюдением требований», но ей это не удалось.

Кроме того, регулятор действительно пока не распределил средства между акционерами Tesla, но «добивается прогресса в достижении» этой непростой цели. Об обвинениях в присваивании средств и обвинениях со стороны компании агентство «услышало впервые», а план распределения $40 млн SEC планирует предоставить суду к концу марта этого года.