Селлеры получат отметку за авторизацию через «Госуслуги»: нужна ли им она

Закон по борьбе с кибермошенничеством, который Госдума приняла на этой неделе, даст продавцам на маркетплейсах возможность получить специальную отметку за идентификацию через «Госуслуги». По задумке властей, это снизит риск для покупателей столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках. Опрошенные Русбейс эксперты рассказали, как эта мера отразится на бизнесе селлеров.

Что случилось

25 марта Госдума приняла закон по борьбе с телефонными и кибермошенниками, который вступит в силу 1 июня. Он в том числе включает в себя возможность для продавцов на маркетплейсах получить отметку, если они авторизуются через «Госуслуги».

«Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников», — говорили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там поясняли, что маркетплейсы и классифайды будут помечать профили селлеров, прошедших верификацию через «Госуслуги», специальным визуальным идентификатором.

Как это скажется на работе селлеров

Продавец и сооснователь бренда Paragraph Collection Максим Попов заявил Русбейс, что маркировка вряд ли скажется на конверсиях. По его словам, если государство обяжет маркетплейсы крупнее отображать пометку или акцентировать на ней внимание, то, возможно, тогда эффект от нее будет лучше.

При этом делать маркировку и регистрацию через «Госуслуги» обязательной не стоит, считает эксперт. Он отметил, что правильнее будет показывать не только то, что селлер авторизовался через «Госуслуги», но и то, что у него «белые закупки товара». «Важно, чтобы государство и маркетплейсы договорились о том, как сделать такую плашку действительно эффективной и полезной для покупателей в итоге», — заключил Попов.

Эксперт образовательного объединения «Точка развития» Алексей Матвиенко усомнился в необходимости авторизации через «Госуслуги», поскольку у маркетплейсов и так есть все реквизиты поставщиков. «Эти сведения можно сверить с данными из налоговой и банков, что позволит проверить контрагента на добросовестность. Кроме того, не будем забывать, что далеко не все юрлица создают аккаунты на “Госуслугах”», — сказал Матвиенко.

Он также напомнил, что маркетплейсы внедряют различные инструменты для защиты от фейковых поставщиков, — например, Wildberries требует платеж от новых селлеров в размере 10 тыс. рублей. По словам Матвиенко, эта мера значительно сократила число «пустых» личных кабинетов. Кроме того, недавно Wildberries внедрил задержку выплат — поставщик получает деньги от площадки минимум через неделю после получения отчета о продажах, что тоже «тормозит мошенников», резюмировал он.

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