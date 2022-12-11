Сэм Бэнкман-Фрид согласился выступить в суде

Соучредитель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился дать показания на одном из двух слушаний в Конгрессе, назначенных на следующую неделю (во вторник, 13 декабря). От участия во втором заседании — в среду, 14 декабря — он все еще отказывается.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился дать показания перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам после того, как председатель комитета, конгрессвумен Максин Уотерс, вежливо написала в Twitter, несколько раз приглашая его дать показания.

«У меня все еще нет доступа к большей части моих данных — профессиональных или личных. Таким образом, есть предел тому, что я смогу сказать, и я не буду так полезен, как хотелось бы. Но поскольку комитет по-прежнему считает, что это было бы полезно, я готов дать показания 13-го числа», — написал Бэнкман-Фрид в ответ на просьбу представителя Конгресса.

«Я постараюсь быть полезным во время слушания и пролить как можно больше света на платежеспособность FTX и на пути, которые могут вернуть ценность пользователям на международном уровне».

Он также пообещал поделиться мнением о том, что, на его взгляд, привело к краху компании (в том числе о роли собственной личности в этом деле), пишет Bitcoin.com.

Бэнкман-Фрид при этом не уточнил, будет ли он присутствовать в суде лично, или же подключится к заседанию дистанционно.

Примечательно, что от участия в другом слушании — перед Комитетом по банковским, жилищным и городским делам (назначенном на среду, 14 декабря) — бизнесмен отказался.

Напомним, что 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве, и Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора.

В настоящее время в отношении компании ведется расследование по различным обвинениям, в том числе в нецелевом использовании средств клиентов.

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