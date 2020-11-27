Основатели Little Big Agency запустили SHAR — сервис бартерного обмена между бизнесами и лидерами мнений

На рынке Influencer-маркетинга появился новый игрок — сервис SHAR. С его помощью компании получают рекламные посты у блогеров, а блогеры — товары и услуги бесплатно. В команде проекта — основатели SMM-агентства Little Big Agency Максим Юрин и Василий Богданов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

В SHAR компании работают с блогерами только по бартеру, рекламный бюджет не требуется. В этом главное отличие проекта от существующих бирж блогеров и похожих сервисов.

«Сервис SHAR показывает предложения только тем блогерам, чьи подписчики соответствуют целевой аудитории бизнеса. Блогеры пишут посты только на основе реального опыта взаимодействия с товаром или услугой», — уточняют представители сервиса.

Представители бизнеса после регистрации на сайте выкладывают предложения для блогеров. Например, бесплатная чашка кофе в обмен на stories в Instagram. Ленту предложений блогеры видят в мобильном приложении и подают заявку на выполнение задания.

Заявку одобряет заказчик. Каждый блогер и его Instagram-аккаунт проходит проверку модератором, заверили в SHAR. Блогер получает товар или услугу, выкладывает контент в соцсеть.

Фото: SHAR

Компании могут видеть и анализировать статистику по блогерам, предложениям и заявкам в административной панели на сайте или с помощью мобильного приложения SHAR для бизнеса. Пока сервис работает только для локальных московских бизнесов или онлайн-компаний, которые доставляют товары по всей России.

В команде проекта — основатели SMM-агентства Little Big Agency Максим Юрин и Василий Богданов, основатель компании «Толкачев и Партнеры», бывший партнер в компании Deloitte Артём Толкачев, а также Владислав Комиссаров (руководил разработкой продукта СПАРК в «Интерфакс»), Антон Кожевников (в прошлом руководитель проектов в ГК «Цифровой Октябрь»).

Фото: Unsplash