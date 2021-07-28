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Агентство SETTERS вошло в международную креативную ассоциацию by The Network

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международная креативная ассоциация by The Network, включающая агентства из Бельгии, Франции, Ирландии, пополнилась представителем России – коммуникационным агентством SETTERS, известным своими совместными проектами с WWF Россия, Nike, PicsArt и другими.

Агентство SETTERS вошло в международную креативную ассоциацию by The Network

В SETTERS подчеркнули, что отбор проводился среди нескольких агентств из России, но выбор пал именно на них. 

«Меня зацепил их современный, нестандартный подход к креативности – SETTERS не похожи ни на одно агентство, что я видел раньше. Поэтому решение о присоединении SETTERS к by The Network было довольно очевидным», – отметил создатель by The Network Пэр Педерсен.

Модель by The Network заключается в совместной работе ее участников за рубежом. На данный момент членами ассоциации являются 25 креативных агентств со всего мира. Среди них – агентства из Европы – лауреаты главной международной премии в области рекламы «Каннские львы».

«Креативная сфера для нас всегда была символом коллаборации, а не вражды и конкуренции. by The Network – подтверждение того, что мы правы. Все участники сообщества открытые и легко делятся своим опытом – а мы стараемся интерпретировать его и привнести что-то новое» – отметил генеральный директор SETTERS Евгений Давыдов.

Коммуникационное агентство SETTERS основали в 2015 году Александра Жаркова, Евгений Давыдов и Алина Чичина. Штат агентства насчитывает 165 человек. SETTERS получили более 20 наград, в числе их клиентов – Nike, Uniqlo, Chupa Chups, United Colors of Benetton, L'Oréal, Avito, Borjomi и другие.

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Фото: SETTERS

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