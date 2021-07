Агентство SETTERS вошло в международную креативную ассоциацию by The Network

Международная креативная ассоциация by The Network, включающая агентства из Бельгии, Франции, Ирландии, пополнилась представителем России – коммуникационным агентством SETTERS, известным своими совместными проектами с WWF Россия, Nike, PicsArt и другими.

В SETTERS подчеркнули, что отбор проводился среди нескольких агентств из России, но выбор пал именно на них.

«Меня зацепил их современный, нестандартный подход к креативности – SETTERS не похожи ни на одно агентство, что я видел раньше. Поэтому решение о присоединении SETTERS к by The Network было довольно очевидным», – отметил создатель by The Network Пэр Педерсен.

Модель by The Network заключается в совместной работе ее участников за рубежом. На данный момент членами ассоциации являются 25 креативных агентств со всего мира. Среди них – агентства из Европы – лауреаты главной международной премии в области рекламы «Каннские львы».

«Креативная сфера для нас всегда была символом коллаборации, а не вражды и конкуренции. by The Network – подтверждение того, что мы правы. Все участники сообщества открытые и легко делятся своим опытом – а мы стараемся интерпретировать его и привнести что-то новое» – отметил генеральный директор SETTERS Евгений Давыдов.

Коммуникационное агентство SETTERS основали в 2015 году Александра Жаркова, Евгений Давыдов и Алина Чичина. Штат агентства насчитывает 165 человек. SETTERS получили более 20 наград, в числе их клиентов – Nike, Uniqlo, Chupa Chups, United Colors of Benetton, L'Oréal, Avito, Borjomi и другие.

Фото: SETTERS