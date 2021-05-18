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Shein стало самым популярным приложением для покупки одежды онлайн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Приложение для покупки одежды Shein стало самым популярным в категории «Модная одежда по выгодной цене» на iOS, а количество его установок на Android превысило 100 млн. Таким образом Shein Обогнал Amazon в сегменте покупки одежды онлайн.

Shein стало самым популярным приложением для покупки одежды онлайн

Аналитики, опрошенные Techcrunch, назвали Shein «TikTok для электронной коммерции». Магазин специализируется на продаже модной женской одежды. Интерфейс сайта и формат спецпредложений напоминает Aliexpress.

Фото: App Store, Google Play

Shein – стартап с оценкой $15 млрд, штаб квартира находится, по сообщению Techcrunch, в китайском Нанкине. В издании добавили, что по данным на 17 мая Shein было лучшим предложением для покупок на iOS в 54 странах, а в своей категории на Android занимало первое место в 13 странах.

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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