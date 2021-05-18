Shein стало самым популярным приложением для покупки одежды онлайн

Приложение для покупки одежды Shein стало самым популярным в категории «Модная одежда по выгодной цене» на iOS, а количество его установок на Android превысило 100 млн. Таким образом Shein Обогнал Amazon в сегменте покупки одежды онлайн.

Аналитики, опрошенные Techcrunch, назвали Shein «TikTok для электронной коммерции». Магазин специализируется на продаже модной женской одежды. Интерфейс сайта и формат спецпредложений напоминает Aliexpress.

Фото: App Store, Google Play

Shein – стартап с оценкой $15 млрд, штаб квартира находится, по сообщению Techcrunch, в китайском Нанкине. В издании добавили, что по данным на 17 мая Shein было лучшим предложением для покупок на iOS в 54 странах, а в своей категории на Android занимало первое место в 13 странах.

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