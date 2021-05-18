Shein стало самым популярным приложением для покупки одежды онлайн

Приложение для покупки одежды Shein стало самым популярным в категории «Модная одежда по выгодной цене» на iOS, а количество его установок на Android превысило 100 млн. Таким образом Shein Обогнал Amazon в сегменте покупки одежды онлайн.
Аналитики, опрошенные Techcrunch, назвали Shein «TikTok для электронной коммерции». Магазин специализируется на продаже модной женской одежды. Интерфейс сайта и формат спецпредложений напоминает Aliexpress.
Фото: App Store, Google Play
Shein – стартап с оценкой $15 млрд, штаб квартира находится, по сообщению Techcrunch, в китайском Нанкине. В издании добавили, что по данным на 17 мая Shein было лучшим предложением для покупок на iOS в 54 странах, а в своей категории на Android занимало первое место в 13 странах.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Lamborghini кардинально изменит модельный ряд
- 2 Как тебе такое, Эмметт Браун: ученые смогли переработать пластиковые отходы в реактивное топливо
- 3 NFT STARS запустят в России локализованную платформу своего маркетплейса
- 4 Три российские компании вошли в топ-100 главных производителей пластиковых отходов планеты
- 5 Южная Корея инвестирует $452 млрд в производство полупроводников