Шесть проектов самого северного акселератора России получили инвестиции

За последние годы Якутия стала одним из главных центров развития IT-отрасли на Дальнем Востоке. Четвертый поток акселератора «Б8», самого северного акселератора России, расположенного в Якутске, представил инвестиции шести ИТ-стартапам. Каждый из них получил сертификат на сумму 1,65 млн рублей на развитие проекта, говорится в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

Шесть финалистов получили финансирование Фонда развития инноваций Якутии, пройдя серьезный отбор. Из 53 проектов в акселератор прошли 16, по окончании первого этапа программы эксперты отобрали шесть наиболее перспективных к масштабированию проектов.

«В республике уже есть примеры успешных компаний мирового уровня, и мы верим, что со временем кто-то из выпускников акселератора станет компанией мирового масштаба», — прокомментировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

Василий Ефимов, директор Фонда развития инноваций Якутии в свою очередь заявил, несмотря на все сложности и вызовы, стартапы Якутии развиваются и готовы заявить о себе всему миру.

«Уже немало примеров, как наши выпускники создают решения для адаптации к суровым климатическим условиям. Например, выпускник третьего потока акселератора разработал специальный гель от обморожения. Другой резидент технопарка «Якутия» разработал портативные гаражи, чтобы автомобилисты могли использовать их для покрытия своих машин в суровых климатических условиях. И это далеко не все примеры. Пандемия внесла свои коррективы в мир, а команды четвертого потока акселератора «Б8» увидели в этом новые возможности для своих проектов», — заключил топ-менеджер.

Большинство из проектов четвертого потока — разработки для постковидного мира, в котором роль различных онлайн-сервисов будет только возрастать, отмечают организаторы акселератора.

К примеру сервис Pocket medic, который поможет людям с хроническими заболеваниями контролировать время и дозы приема необходимых медикаментов. Платформа Edloop для проведения онлайн-занятий с учениками, которая предоставляет педагогу множество инструментов для организации занятия. Мобильное приложение BODYLINE, которое предлагает тренировки по авторской методике, а также план питания и мотивационную составляющую и другие.

Фото: Пресс-служба «Б8»