Сервис подбора шин Shinsale привлек 50 млн рублей от фонда 3 Streams

Оценку компании в результате сделки и размер приобретенной доли представитель 3 Streams не раскрыл. Сооснователь и гендиректор Shinsale Сергей Оганесян рассказал, что привлеченные средства направят на развитие логистической инфраструктуры и оптимизацию процесса обработки шин с применением различных технологий, включая искусственный интеллект. Он добавил, что компания намерена расширить продажи на международных рынках, в том числе в СНГ.

По словам инвестиционного директора 3 Streams Арсения Романова, деньги будут направлены на усиление операционной эффективности, развитие партнерств и интеграцию с крупнейшими участниками рынка: «Авито», Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом» и сервисами каршеринга.

В октябре 2024 года Shinsale привлек от 3 Streams 60 млн рублей, полученную долю и оценку компании тогда также не раскрыли. В 2023 году сервис подбора шин привлек 16 млн рублей от Moscow Seed Fund.

ООО «Шинсейл» (основное юрлицо Shinsale) было зарегистрировано в 2021 году в Москве. В 2023 году выручка компании составила 165 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей (+170% год к году).

3 Streams был основан в 2023 году инвестиционной группой «Тилтех» Кривенко. Сейчас фонд управляет деньгами Кривенко, а также предпринимателей Юрия Алашеева (основатель производителя рыбы «Агама») и Андрея Иващенко (учредитель фармкомпании «Химрар»).

Фото на обложке: Drazen Zigic / Freepik