Более 60% россиян готовы покупать привычные товары, оформив подписку на них — исследование

Исследование компании цифрового маркетинга «Крок», организаторов конференций Retail Tech и нетворкинг-платформы Digital Leader показало, что потребители ждут от ритейлеров персонализированного подхода и digital решений, которые помогут с выбором товаров. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании «Крок».

В опросе приняло участие более 500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга возрастной категории от 18 до 55 лет.

Выяснилось, что покупатели ждут от ритейлеров высокого уровня цифровизации, как в обычных магазинах, так и при онлайн-шоппинге:

более 60% опрошенных готовы пробовать модели покупки привычных товаров «по подписке»;

свыше 50% россиян хотели бы использовать услуги голосового помощника для поиска товаров, получения информации об акциях и совершения покупок онлайн;

для поиска товаров, получения информации об акциях и совершения покупок онлайн; 31% участников опроса воспользовались бы цифровыми примерочными, если бы они были более доступны;

23% покупателей предпочли бы покупать товары в соцсетях.

Отмечается, что инновационные модели шоппинга предпочитают представители поколений Y и Z (18–35 лет). Например, среди них в два раза больше покупателей, которые выберут магазины без кассиров, чем среди людей в возрасте от 35 до 55 лет.

Также исследование выявило сложности, с которыми наиболее часто сталкиваются россияне при шоппинге. При совершении покупок в офлайн-магазинах это очереди на кассах и в примерочных, отсутствие товаров и необходимость надевать маску и перчатки. При онлайн-шоппинге покупатели сталкиваются с:

проблемой выбора размера одежды;

отличиями реального товар от заявленного на фото;

трудностями при возврате товаров.

Так, размерные сетки на сайтах и фотографии не решают проблему выбора нужного товара более чем у половины россиян и проводят к дополнительным расходам на логистику.

Кроме того, 43% респондентов отметили, что в процессе онлайн-шоппинга не хватает возможности «виртуально» примерить товар на себе. Треть опрошенных хотели бы оформить уведомление об изменении цены на товар, 35% — спросить мнения другого пользователя, совершившего покупку.

Директор по стратегическому маркетингу ИТ-компании «Крок» Елена Волковская отмечает, что в ходе исследования выяснилось, что более 50% клиентов российских магазинов с большим интересом воспринимают digital технологии и готовы пробовать новые форматы.

«Магазины с терминалами самообслуживания или даже без кассиров — первый шаг трансформации розницы … Следующий шаг — интеграция онлайн и офлайн, как в магазинах Alibaba Hema в Китае, где используются цифровые профили клиентов и роботизированная логистика», — поясняет Волковская.

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