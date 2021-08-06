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Сервис управления вовлеченностью Simpleem привлек $200 тысяч от инвесткомпании Сергея Дашкова

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис управления вовлеченностью в онлайне Simpleem привлек первые инвестиции в размере $200 тысяч от инвестиционного офиса Сергея Дашкова JointJourney. Об этом RB.ru рассказал сооснователь и СЕО компании Леонтий Мухортов.

Сервис управления вовлеченностью Simpleem привлек $200 тысяч от инвесткомпании Сергея Дашкова

Сделка прошла в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity, соглашение о будущем капитале) без изменений и дополнений. В Simpleem не раскрыли оценку компании, однако уточнили, что подобные проекты на текущей стадии оцениваются в пределах $6-10 млн.

Над чем работает Simpleem

Simpleem занимается тем, что переводит невербальные показатели в данные, анализирует их и помогает улучшать бизнес-метрики. За обработку и анализ данных отвечает технологическое ядро Simpleem AEI (artificial emotional intelligence).

Наибольший спрос на подобные решения, по словам Мухортова, наблюдается в онлайн-образовании, рекрутинге/HR, productivity&well-being (особенно в распределенных командах).

Основными конкурентами в России и в мире являются решения, использующие EDRT (emotion detection and recognition technologies). Основное отличие Simpleem от конкурентов — фокусировка на конкретных сегментах и оптимизация решения для онлайн-коммуникации.

Привлеченные средства компания потратит на доработку технологического ядра и IT-инфраструктуры, запуск новых продуктов, подготовку и тестовый запуск на рынке США.

Как развивался проект

До привлечения инвестиций Simpleem развивался за счет собственных средств фаундеров. Компанию основали выпускники МФТИ Борис Кайсин и Игорь Ларионов, экс-аудитор KPMG Анастасия Сизова и экс-главный специалист отдела финансового планирования и анализа «Аэрофлота» Леонтий Мухортов.

 

Основатели Simpleem. Фото: Леонтий Мухортов

В текущем виде, как сервис управления вовлеченностью, проект сформировался после пивота в декабре 2020 года. Ранее Simpleem разрабатывал образовательные программы по развитию социально-эмоциональных навыков у детей на базе сбора, анализа и структурирования научных публикаций.

«Данное направление развивалось далеко не так стремительно, как ожидалось, и мы искали новые возможности. В начале декабря мы получили запрос от одной крупной государственной московской школы сделать решение, которое бы позволило отслеживать эмоции и внимание детей на дистанционных занятиях», — рассказал Мухортов.

Первый прототип был готов через две недели, на его основе было записано демонстрационное видео, которое команда отправила по своей базе контактов и получила до конца декабря более 20 запросов на тестирование решения и его внедрение. Первую выручку с мини-пилотов и тестов без готового продукта Simpleem получила в январе 2021 года.

С января по июнь CMGR (Compounded Monthly Growth Rate, ежемесячный темп роста) компании составил 96%, а среди запросов на пилоты и поставку решения появились крупные онлайн-школы, образовательные организации и компании из сферы HRM (human resources management).

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Фото: Unsplash

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