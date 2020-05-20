«Синергия» пригрозила автору канала «Сталингулаг» иском на 5 млн рублей

Университет «Синергия» подал досудебную претензию к автору Telegram-канала «Сталингулаг» Александру Горбунову. Об этом Горбунов сообщил РБК. Информацию также подтвердили в пресс-службе «Синергии».

Университет пригрозил Горбунову иском на 5 млн рублей, если тот не удалит со своего YouTube-канала ролики, в которых упоминается этот вуз.

О требовании удалить несколько выпусков передачи «Вестник оптимизма» Горбунов рассказал в новом видеоролике. Из текста претензии следует, что недовольство вуза вызвали два видео, опубликованные 17 июля 2019 года и 5 февраля 2020 года.

В документе сказано, что эти ролики «содержат о себе сведения об университете «Синергия», не соответствующие действительности, и тем самым порочат репутацию образовательной организации». В связи с этим университет грозит подачей иска по ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Наказание по этой статье может грозить изъятием дохода за шесть месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов. «Синергия» будет также требовать возмещения морального ущерба на сумму 5 млн рублей.