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«Синергия» пригрозила автору канала «Сталингулаг» иском на 5 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Университет «Синергия» подал досудебную претензию к автору Telegram-канала «Сталингулаг» Александру Горбунову. Об этом Горбунов сообщил РБК. Информацию также подтвердили в пресс-службе «Синергии».

«Синергия» пригрозила автору канала «Сталингулаг» иском на 5 млн рублей

Университет пригрозил Горбунову иском на 5 млн рублей, если тот не удалит со своего YouTube-канала ролики, в которых упоминается этот вуз.

О требовании удалить несколько выпусков передачи «Вестник оптимизма» Горбунов рассказал в новом видеоролике. Из текста претензии следует, что недовольство вуза вызвали два видео, опубликованные 17 июля 2019 года и 5 февраля 2020 года.

В документе сказано, что эти ролики «содержат о себе сведения об университете «Синергия», не соответствующие действительности, и тем самым порочат репутацию образовательной организации». В связи с этим университет грозит подачей иска по ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Наказание по этой статье может грозить изъятием дохода за шесть месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов. «Синергия» будет также требовать возмещения морального ущерба на сумму 5 млн рублей.

  • В одном ролике Горбунов упомянул статью русской службы «Би-би-си», в которой шла речь о победе вуза в конкурсах на госконтракты на общую сумму более 1 млрд рублей. В числе госконтрактов — контракт на проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства.
  • В другом ролике он также критиковал схемы заработка университета, процитировав, в частности, сообщения, согласно которым сотрудники «Синергии» собирали отпечатки пальцев у школьников при прохождении теста на профориентацию. В «Синергии» эти сообщения опровергали.

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24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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