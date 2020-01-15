Сооснователь the Untitled Ventures Синюшин возглавил совет директоров портфельной Fixar

Сооснователь фонда the Untitled Ventures Константин Синюшин летом 2019 года возглавил совет директоров портфельной компании Fixar . Об этом инвестор рассказал в интервью Rusbase .

«<…> есть еще тема, которая мне лично очень интересна. Это наш портфельный проект про летающие малые беспилотники Fixar. Лично меня он настолько заинтересовал, что я согласился возглавить там совет директоров. Принимаю там более расширенное участие, чем обычно у нас это в фонде принято <…> Помогаю строить им бизнес-девелопмент», — рассказал Синюшин.

По его словам, компания запатентовала уникальную на рынке аэродинамическую систему, под которую команда стартапа самостоятельно разработала программное обеспечение. Проект нацелен на b2b-рынок.

Инвестор также рассказал, что the Untitled Ventures вложил в проект $300 тысяч в конце 2018 года в обмен на 20% в компании. Позднее, по словам Синюшина, компания «получила грант от фонда Бортника примерно на такую же сумму».

«Это [инвестиции — прим.] позволило стартапу очень быстро перейти к коммерциализации. У нас очень большие планы на этот бизнес, поскольку проектом уже сейчас интересуются серьезные международные стратеги», — отметил Синюшин.

Fixar (ООО «Инновационные комплексные системы») был создан в сентябре 2016 года. Компанию возглавляет Василий Лукашов, которому принадлежит 20% в проекте. Еще 70%, по данным системы «Контур.Фокус», принадлежит Эльвире Лесничей и находится в залоге. Залогодержатель — Константин Синюшин. Оставшиеся 10% фигурируют как доля ООО в уставном капитале.

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