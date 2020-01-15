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Сооснователь the Untitled Ventures Синюшин возглавил совет директоров портфельной Fixar

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сооснователь фонда the Untitled Ventures Константин Синюшин летом 2019 года возглавил совет директоров портфельной компании Fixar. Об этом инвестор рассказал в интервью Rusbase.

Сооснователь the Untitled Ventures Синюшин возглавил совет директоров портфельной Fixar

«<…> есть еще тема, которая мне лично очень интересна. Это наш портфельный проект про летающие малые беспилотники Fixar. Лично меня он настолько заинтересовал, что я согласился возглавить там совет директоров. Принимаю там более расширенное участие, чем обычно у нас это в фонде принято <…> Помогаю строить им бизнес-девелопмент», — рассказал Синюшин.

По его словам, компания запатентовала уникальную на рынке аэродинамическую систему, под которую команда стартапа самостоятельно разработала программное обеспечение. Проект нацелен на b2b-рынок.

Инвестор также рассказал, что the Untitled Ventures вложил в проект $300 тысяч в конце 2018 года в обмен на 20% в компании. Позднее, по словам Синюшина, компания «получила грант от фонда Бортника примерно на такую же сумму». 

«Это [инвестиции — прим.] позволило стартапу очень быстро перейти к коммерциализации. У нас очень большие планы на этот бизнес, поскольку проектом уже сейчас интересуются серьезные международные стратеги», — отметил Синюшин.

Fixar (ООО «Инновационные комплексные системы») был создан в сентябре 2016 года. Компанию возглавляет Василий Лукашов, которому принадлежит 20% в проекте. Еще 70%, по данным системы «Контур.Фокус», принадлежит Эльвире Лесничей и находится в залоге. Залогодержатель — Константин Синюшин. Оставшиеся 10% фигурируют как доля ООО в уставном капитале.

Фото: Unsplash

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