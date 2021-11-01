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СМИ узнали о связи структуры АФК «Система» с производителем «Архыз Оригинал»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Система телеком активы», входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, предоставила 291 млн рублей займа до конца 2023 года компании «Архыз Оригинал». В дальнейшем компания может конвертировать займы в доли и объединить дистрибуцию «Архыза» с «Ессентуками».

СМИ узнали о связи структуры АФК «Система» с производителем «Архыз Оригинал»

Два собеседника на рынке сообщили «Коммерсанту», что «Система» фактически управляет бизнесом компании.

ООО «Архыз Оригинал» принадлежат права на торговые знаки «Архыз Vita», соответствующие домены, а также организация владеет ТД «Дельта» — дистрибьютором «Архыза». 

По сведениям ЕГРЮЛ, владеет «Архыз Оригинал» ЮК «Вангард», принадлежащая АО «Апрель». Один из собеседников издания добавил, что «Система» может конвертировать выданные средства в долю в «Архыз Оригинал». 

Корпорация, по словам представителя «Системы», заинтересована в расширении своего присутствия в сфере питьевой воды, в том числе за счет пополнения продуктового портфеля. 

Он сообщил, что средства «Архыз Оригинал» были предоставлены в рамках коммерческой деятельности, а о дальнейших планах говорить еще рано. Источники газеты в отрасли рассказали, что «Система» планирует включить «Архыз» в портфель брендов «Холдинг Аква», чтобы усилить дистрибьюторскую силу компании и позицию в переговорах.

Сооснователь Famous Amazing Brands Антон Стельмаков отметил, что объединение брендов позволит оптимизировать затраты на логистику, организацию продаж и т. п. К тому же, уточнил он, эти они находятся в разных ценовых сегментах: «Ессентуки» — в более высоком, а «Архыз» — в более демократичном.

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Заемные средства, по мнению управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, обеспечены или активами, или долями в компании. Он считает, что с истечением сроков возможных рисков, связанных с банкротством предыдущего держателя бренда, «Система» сможет консолидировать бизнес по производству «Архыза» в рамках профильного инвестиционного направления.

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Фото на обложке: yanik88 / Shutterstock

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