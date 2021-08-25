Структура АФК «Система» купила российского производителя нано- и микроспутников «Спутникс»

Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», вошла в капитал российской частной компании «Спутникс» для развития цифровых сервисов на основе космических данных с низкоорбитальных спутников. Компания производит нано- и микроспутники, космические компоненты и технологии.
«Спутникс» специализируется на космических аппаратах массой от 1 до 200 кг. После покупки Sitronics планирует предоставлять и развивать цифровые сервисы на основе данных с низкоорбитальных спутников для широкого круга заказчиков, сообщила пресс-служба компании.
В компании RB.ru не раскрыли финансовые условия сделки, уточнив только, что компания приобрела 71% в капитале.
Миниатюризация и удешевление аппаратов являются ключевыми трендами на космическом рынке, отметил председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков. По его словам, мировой рынок нано- и микроспутников в ближайшие несколько лет будет расти быстрыми темпами.
Sitronics рассчитывает, что приобретение «Спутникс» позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка.
На основе цифровых данных, получаемых со спутников, работают автоматические идентификационные системы в судоходстве (Automatic Identification System, AIS) и в гражданской авиации (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast, ADS-B).
Малые космические аппараты могут оснащаться системами, обеспечивающими радиолокационные снимки Земли, инфракрасными и мультиспектральными камерами, оптическими системами с различной разрешающей способностью. С помощью спутников с низких орбит можно также вести замеры концентрации различных газов в атмосфере.
Как отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев, приобретение выводит собственные разработки компании на новый уровень и дает преимущество при создании новых для российского рынка сервисов, уменьшая долю зависимости от иностранных поставщиков космических данных.
Сделка позволит Sitronics внедрять сервисы геоаналитики и космического мониторинга, как для решения актуальных государственных задач контроля климатических изменений, раннего выявления лесных пожаров, незаконных вырубок, оценки уровня загрязнения атмосферы, мониторинга сельскохозяйственных угодий, так и для решения задач бизнеса.
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