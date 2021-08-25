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Структура АФК «Система» купила российского производителя нано- и микроспутников «Спутникс»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», вошла в капитал российской частной компании «Спутникс» для развития цифровых сервисов на основе космических данных с низкоорбитальных спутников. Компания производит нано- и микроспутники, космические компоненты и технологии.

Структура АФК «Система» купила российского производителя нано- и микроспутников «Спутникс»

«Спутникс» специализируется на космических аппаратах массой от 1 до 200 кг.  После покупки Sitronics планирует предоставлять и развивать цифровые сервисы на основе данных с низкоорбитальных спутников для широкого круга заказчиков, сообщила пресс-служба компании.

В компании RB.ru не раскрыли финансовые условия сделки, уточнив только, что компания приобрела 71% в капитале.

Миниатюризация и удешевление аппаратов являются ключевыми трендами на космическом рынке, отметил председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков. По его словам, мировой рынок нано- и микроспутников в ближайшие несколько лет будет расти быстрыми темпами.

Sitronics рассчитывает, что приобретение «Спутникс» позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка.

На основе цифровых данных, получаемых со спутников, работают автоматические идентификационные системы в судоходстве (Automatic Identification System, AIS) и в гражданской авиации (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast, ADS-B). 

Малые космические аппараты могут оснащаться системами, обеспечивающими радиолокационные снимки Земли, инфракрасными и мультиспектральными камерами, оптическими системами с различной разрешающей способностью. С помощью спутников с низких орбит можно также вести замеры концентрации различных газов в атмосфере.

Как отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев, приобретение выводит собственные разработки компании на новый уровень и дает преимущество при создании новых для российского рынка сервисов, уменьшая долю зависимости от иностранных поставщиков космических данных. 

Сделка позволит Sitronics внедрять сервисы геоаналитики и космического мониторинга, как для решения актуальных государственных задач контроля климатических изменений, раннего выявления лесных пожаров, незаконных вырубок, оценки уровня загрязнения атмосферы, мониторинга сельскохозяйственных угодий, так и для решения задач бизнеса.

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Фото: Sputnix

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