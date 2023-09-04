«Ситибанк» свернет сеть банкоматов в России до конца 2023 года

«Ситибанк» объявил, что до конца 2023 года свернет сеть банкоматов в России. Большинство операций можно будет совершать в онлайн-банке Citibank Online и приложении Citi Mobile, говорится в сообщении на сайте компании.
«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — сообщил банк.
В августе финансовый конгломерат Citigroup, в который входит «Ситибанк», объявил о сворачивании розничного бизнеса в России. Процесс начнется уже в третьем квартале 2023 года — группа сократит более 2 тысяч сотрудников и закроет 15 филиалов.
Общие потери от прекращения бизнеса Citigroup в стране оценивались в $170 млн. Citigroup решила сократить присутствие в стране еще в 2021 году.
Фото на обложке: TungCheung /
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