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Citigroup свернет розничный бизнес в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финансовый конгломерат Citigroup свернет розничный бизнес в России. Процесс начнется уже в этом квартале – группа сократит более 2 тысяч сотрудников и закроет 15 филиалов. Общие потери от прекращения бизнеса Citigroup в стране оцениваются в $170 млн.

Citigroup свернет розничный бизнес в России

Citigroup полностью прекратит операции по розничному обслуживанию клиентов и банков в России, уточнили в компании. Там напомнили, что приняли решение сократить присутствие в стране еще в 2021 году.

«Сегодняшнее решение является частью наших постоянных усилий по сокращению нашей деятельности в России», – отметил генеральный директор Citi по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвид Ливингстон.

Закрытие бизнеса Citigroup начнется с сокращения около 2,3 сотрудников и закрытия 15 филиалов в России. Сворачивание бизнеса в стране обойдется группе в $170 млн на горизонте полутора лет.

По данным на конец 2021 года, активы, кредиты и другие финансовые расположения Citigroup в России оценивались в $9,8 млрд. К концу второго квартала 2022 года эта сумма уменьшилась до $8,4 млрд.

Citigroup начал рассматривать варианты выхода с российского рынка еще в мае. Отмечалось, что переговоры велись с не попавшими под санкции банками. Позже стало известно о потенциальных покупателях бизнеса Citigroup в России – это Экспобанк и «Ресо-Гарантия».

Фото на обложке: Alf Ribeiro / Shutterstock

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