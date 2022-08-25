Финансовый конгломерат Citigroup свернет розничный бизнес в России. Процесс начнется уже в этом квартале – группа сократит более 2 тысяч сотрудников и закроет 15 филиалов. Общие потери от прекращения бизнеса Citigroup в стране оцениваются в $170 млн.
Citigroup полностью прекратит операции по розничному обслуживанию клиентов и банков в России, уточнили в компании. Там напомнили, что приняли решение сократить присутствие в стране еще в 2021 году.
«Сегодняшнее решение является частью наших постоянных усилий по сокращению нашей деятельности в России», – отметил генеральный директор Citi по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвид Ливингстон.
Закрытие бизнеса Citigroup начнется с сокращения около 2,3 сотрудников и закрытия 15 филиалов в России. Сворачивание бизнеса в стране обойдется группе в $170 млн на горизонте полутора лет.
По данным на конец 2021 года, активы, кредиты и другие финансовые расположения Citigroup в России оценивались в $9,8 млрд. К концу второго квартала 2022 года эта сумма уменьшилась до $8,4 млрд.
Citigroup начал рассматривать варианты выхода с российского рынка еще в мае. Отмечалось, что переговоры велись с не попавшими под санкции банками. Позже стало известно о потенциальных покупателях бизнеса Citigroup в России – это Экспобанк и «Ресо-Гарантия».
Фото на обложке: Alf Ribeiro /
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