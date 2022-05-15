FT: UniCredit и Citigroup рассматривают варианты выхода с российского рынка

Итальянская банковская группа UniCredit и американская Citigroup рассматривают варианты продажи или обмена своих российских подразделений. Финансовые организации ведут переговоры с российскими банками, не попавшими под санкции.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний. По информации издания, UniCredit получил несколько предложений от российских организаций после того, как в марте глава компании Андреа Орчел заявил о возможном прекращении ее деятельности в России.

Одним из претендентов на покупку российского подразделения был «Интеррос» Владимира Потанина, который ранее приобрел 35% TCS Group у Олега Тинькова и доли в «Росбанке» и его страховом бизнесе у французской Societe Generale.

UniCredit, по информации FT, отказался от предложения «Интерроса» из-за невыгодности условий. Societe Generale, как сообщают источники, может потерять на продаже «Росбанка» €3,1 млрд.

Как отмечают источники, UniCredit и Citigroup ведут переговоры с банками, не попавшими под санкции. При этом итальянская группа готова обменять свои активы в России на иностранные активы российских банков.

Американская организация, в свою очередь, предпочитает именно продать российское подразделение, и уже ведет «многочисленные переговоры» с несколькими местными банками.

«ЮниКредит Банк» занимает 13-е место в России по активам (1,22 трлн рублей на 1 февраля), «Ситибанк» — 19-е (717 млрд рублей).