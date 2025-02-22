«Ситибанк» может простить примерно тысяче клиентов «безнадежные» долги почти на миллиард рублей

Входящий в состав Citigroup «Ситибанк» начал рассылать части клиентов-физлиц сообщения о возможности списать долги по кредитам. От пользователей сервисами банка не потребуется никаких дополнительных действий: кредитная организация сама передаст данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). Но после этого по закону освобожденные от долгового обременения клиенты обязаны будут заплатить ведомству налог на доход физических лиц в размере 13%.

Два источника на рынке сообщили РБК, что речь идет примерно о тысяче кредитных договоров, долги по которым банку не удалось продать. Вероятнее всего, это незначительные проблемные долги, которые признаются «безнадежными», если банк предпринял все «необходимые и достаточные юридические и фактические действия по ее взысканию», но результата не добился.

После заявления Citigroup об уходе из РФ в 2022 году группе компаний удалось продать основной портфель потребкредитов «Уралсибу», а проблемные, но крупные кредиты — коллекторской компании.

На балансе банка в результате остались «низкодоходные долги». К началу 2025 года она насчитывали (согласно оборотной ведомости) 946,9 млн рублей, и еще 43,9 млн рубле были признаны просроченными выплатами.

Мнение рынка по поводу списания долгов, что нечасто происходит в сфере обслуживания физлиц, разделились. Кто-то из экспертов считает, что это вынужденная мера отчаявшегося банка, который действительно не видит способов возврата средств. Кто-то напоминает, что клиентам, которым «простят» задолженность, придется платить НДФЛ.

Как отмечают представители «Эксперт РА», необходимость уплаты должником 13% в пользу ФНС может стать стимулом к закрытию долга или его финальной реструктуризации, поскольку задолженность по налогам «взыскивается достаточно эффективно», что сулит более серьезные проблемы для должников, чем испорченная кредитная история.

Фото на обложке: Unsplash