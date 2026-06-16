Разработчик облачных сервисов Cloud.ru готовится к первому размещению облигаций — его объём оценивают в 10 млрд ₽

Российский поставщик облачных сервисов и решений в сфере ИИ Cloud.ru планирует впервые выпустить свои облигации. Максимальный объём размещения оценивают в 10 млрд рублей. Ранее компания отчиталась о росте выручки на 50% — до 76,5 млрд рублей по итогам 2025-го.

Приём заявок начнётся на 30 июня

Компания планирует погасить облигации через два года. Ценные бумаги будут иметь фиксированный купонный доход, который Cloud.ru будет выплачивать инвесторам каждый месяц.

Приём заявок на покупку облигаций начнётся 30 июня.

Перед размещением Cloud.ru проведёт онлайн-презентацию для инвесторов на площадке Московской биржи — она запланирована на 19 июня.

Средства планируют направить на разработку новых продуктов компании

Исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий заявил, что компания продолжает наращивать присутствие на рынке облачных сервисов.

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По словам Лобоцкого, спрос на цифровые решения Cloud.ru сохраняется со стороны компаний из ИТ-сектора, розничной торговли, промышленности и финансовой отрасли. Привлечённые средства разработчик собирается использовать для расширения продуктовой линейки компании и дальнейшего укрепления позиций Cloud.ru на рынке.

Выручка компании за 2025 год выросла на 50%

По итогам прошлого года выручка Cloud.ru достигла 76,5 млрд рублей. EBITDA*Доход компании до вычета расходов по процентам, налогам и амортизации. компании составила 58 млрд рублей — это на 71% больше результата предыдущего года.

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При этом долговая нагрузка компании по итогам 2025 года оставалась на низком уровне: чистый долг был всего в 0,1 раза больше EBITDA.

Контекст

Cloud.ru была создана в 2019 году и специализируется на создании облачной инфраструктуры, платформенных сервисов и решениях в области искусственного интеллекта.

По данным консалтинговой компании iKS-Consulting, разработчик занимает первое место по выручке среди российских платформ, которые предоставляют вычислительные мощности, сети, сервисы для разработки, запуска и тестирования приложений.

Агентство CNews Analytics также сообщило, что Cloud.ru лидирует на отечественном рынке ИИ.