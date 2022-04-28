«Интеррос» Владимира Потанина покупает 35% долю семьи Олега Тинькова в TCS Group

«Интеррос» Владимира Потанина покупает 35% долю Олега Тинькова в TCS Group. «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – написал основатель TCS Group Олег Тиньков.
Сделку одобрил Центральный банк России, говорится в сообщении «Интерроса». Группа компаний Владимира Потанина приобретает долю в TCS Group в размере 35% у семьи Олега Тинькова. Условия сделки не раскрываются.
Олег Тиньков отметил, что вместе со своей командой построил с нуля «лучший банк в стране», но сейчас пришло время «уйти на пенсию» и «заниматься здоровьем» и семьей.
О том, что Олег Тиньков ищет покупателей на свою долю в TCS Group, стало известно 23 апреля. Позже источники «Коммерсанта» назвали потенциальных покупателей, но «Интерроса» в их числе не было.
В начале марта Олег Тиньков высказался о военной операции на Украине и раскритиковал сам факт ее проведения. После этого и стало известно, что основатель TCS Group намерен продать долю в компании.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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