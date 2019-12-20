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«Ситимобил» вышел в корпоративный сегмент

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Агрегатор такси «Ситимобил», ставший частью совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанка, начал работать с корпоративными клиентами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Ситимобил» вышел в корпоративный сегмент

«Мы видим растущий интерес к нашему бренду со стороны корпоративных клиентов. Средний чек у них выше, чем у обычных пассажиров: такие клиенты ездят чаще, дольше и дальше, часто пользуются трансферами в аэропорты», — сообщил директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

По его словам, сервис уже работает в этом сегменте в Москве и планирует заниматься корпоративными поездками и в регионах.

«Ситимобил» вошел в совместное предприятие в сфере еды и транспорта Mail.ru Group и Сбербанка, о завершении создания которого стороны объявили 19 декабря.

Услуги для корпоративных клиентов уже предлагают Gett, «Яндекс.Такси» и «Везет». На сайте Gett указывается, что сейчас у них 15 тысяч корпоративных клиентов. У «Яндекс.Такси», по собственным данным, более 50 тысяч корпоративных клиентов. «Везет» предлагает корпоративные поездки еще с 2011 года, сообщила представитель компании.

Опрошенные газетой аналитики и участники рынка затрудняются дать точную оценку корпоративному сегменту такси. В Москве этот сегмент может оцениваться в 4,5 млрд рублей в год.

Фото: Unsplash

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