«Ситимобил» добавил в приложение аренду электросамокатов

«Ситимобил» и сервис аренды самокатов Urent объявили о сотрудничестве и технической интеграции. С 4 августа в приложении «Ситимобила», помимо такси, можно будет забронировать самокат. Об этом журналистам рассказали представители двух сервисов.

Аренда самокатов будет доступна в городах присутствия обоих сервисов – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Партнерство с Urent — первая интеграция стороннего транспортного сервиса в приложение «Ситимобил» и первый пример подобного сотрудничества на российском рынке агрегаторов такси.

Стоимость аренды электросамокатов будет зависеть от города аренды и останется такой же, как и через приложение Urent.

Исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев уточнил, что сервис берет комиссию с каждой поездки Urent. Он не раскрыл размер комиссии, уточнив только, что «большую часть денег Urent оставляет себе».

Интеграция с «Ситимобил» поможет увеличить эффективность операций Urent до 5-6 поездок в день на 1 самокат, считает основатель и гендиректор Urent Андрей Колесник.

В конце июня Urent привлек 150 млн рублей от группы частных инвесторов. Сообщалось о планах сервиса до конца года выставить до 12 тысяч электросамокатов по всей России и стать крупнейшим игроком в стране в этом сегменте.

Один из инвесторов сервиса оценивал проект в 570 млн рублей. По данным системы «Контур-Фокус», в прошлом году выручка ООО «Юрентбайк.ру» составила 88,1 млн рублей, чистая прибыль — 10,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба «Ситимобил»