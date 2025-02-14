В Sitronics Group опровергли массовые сокращения IT-специалистов

В многопрофильной российской IT-компании Sitronics Group опровергли информацию о сокращениях айтишников. В компании заявили RB.RU, что речь идет о «движении персонала», которое происходит у высокотехнологичных работодателей после завершения проектов.

О том, что в Sitronics Group проходят увольнения, в пятницу, 14 февраля, сообщил Telegram-канал «Профсоюз работников IT». По данным канала, в подразделении «Sitronics КТ» «полностью расформировывают два отдела общей численностью около 30-40 человек», а в компании «Sitronics Разработка» могут уволить порядка 65 сотрудников.

«Некоторых сотрудников пытаются перевести в другие подразделения. В качестве компенсации выплачивают одну-две зарплаты», — утверждают авторы канала.

В пресс-службе Sitronics Group заявили, что эти цифры «не соответствует действительности». «Более того, за последние месяцы численность сотрудников даже немного выросла», — подчеркнули в компании, добавив, что продолжают набор сотрудников и комплектование команд под новые проекты.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о «движении персонала», которое каждый год происходит «в любой компании, в том числе в Sitronics Group». «В большинстве IT-компаний после завершения одного проекта, сотрудники могут переходить в другой. При этом мы всегда ищем варианты, в которых сотрудник может быть максимально реализован исходя из своих компетенций», — заявил представитель IT-компании.

Он добавил, что общая численность сотрудников компании остается на стабильном уровне на протяжении нескольких лет. По данным на сайте Sitronics Group, в компании работает 2,3 тыс. человек.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали о сокращениях и в других крупных IT-компаниях. В середине января «Профсоюз работников IT» сообщил, что «Сбер» начал увольнять сотрудников IT-подразделения Ecom.tech, которое объединяет разработчиков «Купера», «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката». Информацию «Ведомостям» подтвердили бывшие работники компании и источники в сфере HR.

В конце прошлого месяца издание «ЕАН Россия» сообщило о якобы планировавших сокращениях в IT-компаниях Екатеринбурга, включая группe «СКБ Контур», которая развивают экосистему для бизнеса «Контур». В группе RB.RU заявили, что «не планируют сокращение специалистов — как в IТ, так и в других функциональных зонах».

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