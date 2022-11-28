Skillbox запросил грант на разработку альтернативы зарубежным Coursera и edX

Компания Skillbox (входит в VK) намерена вложить более 600 млн рублей в разработку новой версии LMS, 485,5 млн из которых планируется получить в виде гранта, выяснил «Коммерсантъ». Летом Skillbox заключила соглашение с некоторыми российскими вузами о создании единой образовательной платформы.

По данным издания, Skillbox направил проект «национальной образовательной платформы» в один из индустриальных центров компетенции (ИЦК). Такие центры были созданы летом по поручению правительства, их задача — отобрать наиболее перспективные проекты в области импортозамещения ПО.

На минувшей неделе стало известно, что ИЦК не справляются с финансированием, у фондов, задействованных в работе, не хватает средств. В связи с этим в Минцифры готовят новые «дорожные карты» поддержки IT-проектов. В частности, заказчиков могут обязать выбирать тот продукт, который был создан на средства самого разработчика.

Skillbox хочет потратить на создание новой версии LMS (система управления обучением) 605,8 млн рублей, компания подала заявку на получение гранта в 485,5 млн рублей. В рамках реализации проекта планируется добавить в платформу тренажер программирования с автоматической проверкой кода. Кроме того, в Skillbox рассчитывают увеличить пиковое число одновременных пользователей с 15 тыс. до 100 тыс. Также планируется добавить возможность интеграции в системы вузов.

В документе указывается, что Skillbox собирается предложить альтернативу покинувшим Россию системам Coursera, edX и Udacity. Кроме того, в планах компании — разработать программные интерфейсы, которые позволят передавать данные об успехах студента в IT-системы вузов.

В случае получения средств компания рассчитывает завершить работы к 30 апреля 2024 года.

На прошлой неделе правительство рассмотрело несколько отобранных ИЦК проектов, которые, по задумке властей, заменят зарубежные соцсети и сервисы, недоступные в РФ. Для их реализации предусмотрено выделение грантов.

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