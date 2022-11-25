Минцифры введет новые меры поддержки разработчиков отечественного ПО

Минцифры готовит новые «дорожные карты» для поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения, которое должно заменить зарубежное, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двоих источников на рынке IT. Открытые ранее по поручению правительства индустриальные центры компетенций (ИЦК) и центры компетенций разработки (ЦКР) не справляются с финансированием проектов в области импортозамещения ПО, утверждают собеседники издания.

Летом российский премьер Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций и центры компетенций разработки, которым было поручено выбрать наиболее эффективные проекты для замещения ПО. Тогда на эти цели было выделено 37,1 млрд рублей до 2024 года. В ноябре в Минцифры пообещали, что одобренные проекты получат гранты от РФРИТ и фонда «Сколково» до конца года.

По словам одного из собеседников издания, аппарат замглавы Минцифры Максима Паршина ведет разработку двух так называемых дорожных карт: «Новое общесистемное программное обеспечение» и «Новое индустриальное программное обеспечение». Эти сведения подтвердил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Я предполагаю, что Минцифры планирует продолжить работу по финансированию проектов по импортозамещению ключевого зарубежного ПО, но уже в расширенном варианте», — отмечает он. При этом источник финансирования пока неясны, добавляет Смирнов.

Как поясняет близкий к Минцифры собеседник издания, «дорожные карты» предполагают не только выделение грантов, но и особые условия при госзакупках.

«Нам пообещали схему "рынок в обмен на инвестиции". Суть в том, что разработчик по соглашению с правительством за собственные средства создает или дорабатывает свой программный продукт под требования основных отраслевых заказчиков. Взамен заказчики на этапе закупок будут обязаны выбрать тот продукт, который финансировался за счет средств разработчика», — сказал источник.

Необходимость в разработке новых «дорожные карты» связана со сбоем финансирования через ИЦК и ЦКР, указывают источники на IT-рынке. По словам руководителя компании, которая входит в профильную рабочую группу Минцифры, у фондов просто нет средств для финансирования всех проектов.

«Многие компании похвалили за подготовленные проекты и финансово-экономическое обоснования, но сказали, что денег нет», — пояснил он.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель указывает, что наделение отдельных участников привилегиями во время закупок нарушает принципы конкурентного рынка, что в будущем может отразиться на качестве продукта.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о выделении Минцифры 28 млрд рублей в реализацию отобранных ИЦК и ЦКР проектов по замещению ПО. По словам вице-премьера, еще 155 млрд рублей планируется привлечь в качестве инвестиций от представителей бизнеса.

На текущей неделе сообщалось, что в правительстве рассмотрели пять проектов, которые разрабатывались на замену популярных зарубежных социальных сетей и сервисов.

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