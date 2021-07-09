Skillbox запустит в торговых центрах точки для продажи курсов

Образовательная платформа Skillbox до конца года запустит торговые точки продаж и дистрибуции в формате «островков» в российских торговый центрах. Здесь можно будет купить курсы, протестировать платформу и пройти профориентационные тесты.

До конца года компания планирует открыть до 60 точек в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга и других городах, сообщил «Коммерсантъ».

Средняя стоимость одной точки — 2 млн руб. На поддержание работы каждой в течении года компания потратит около 15 млн руб. в регионах и около 20 млн руб. в Москве. Таким образом, инвестиции в проект превысят 1 млрд руб.

В Skillbox ожидают, что годовая выручка одного «островка» превысит расходы на его содержание вдвое.

Офлайн-продажи могут принести платформе до 10% новых клиентов, но рискованны из-за пандемии и медленной окупаемости, предупреждают эксперты газеты.

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Фото: NaiyanaB/Shutterstock