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«Сколково» выделит на поддержку российских ИИ-проектов 900 млн рублей в 2023 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд «Сколково» в 2023 году запланировал выделить на поддержку российских компаний, внедряющих технологии искусственного интеллекта (ИИ), более 900 млн рублей. Об этом говорится в сообщении фонда.

«Сколково» выделит на поддержку российских ИИ-проектов 900 млн рублей в 2023 году

Размер гранта на каждую компанию составит от 20 до 100 млн рублей.

Годом ранее фонд «Сколково» выделял на эти цели 1,7 млрд рублей.

Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие ИИ-технологии для цифровой трансформации бизнеса. При этом проекты должны быть в стадии пилота. Еще одно условие — не менее 50% от сметы проекта должно быть профинансировано из внебюджетных источников.  

Компании, которые хотят поучаствовать в программе, должны иметь статус налогового резидента России, подходить под критерии в сфере ИИ от Минэкономразвития и быть экономически эффективными.

В декабре 2022 года совет директоров «Сколково» утвердил план финансовой поддержки предпринимательства, согласно которому на поддержку технологических стартапов в рамках субсидии на 2023 год будет выделено 4,6 млрд рублей.

Фото на обложке: Pavel Cheskidov / Shutterstock

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