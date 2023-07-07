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«Разрешиловка» и «допик»: составлен список популярных сленговых слов российского импортера

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Эксперты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «Точки» по просьбе RB.RU составили список самых популярных сленговых выражений и слов, которые используют российские импортеры в 2023 году.

«Разрешиловка» и «допик»: составлен список популярных сленговых слов российского импортера

Топ-10 сленговых слов и выражений российских импортеров:

  • «Дтэшка» — декларация на товары;
  • «Техничка» — техническое описание товара;
  • «Подвесить платеж» — отправить платеж на проверку в валютный контроль;
  • «Зарегать контракт» — поставить на учет;
  • ДС, «допик» — дополнительное соглашение;
  • «Затаможка» — таможенное офомрление товара; 
  • «Разрешиловка» — разрешительная документация на товар (например сертификат соответствия);
  • «Отжали декларацию» — подали декларацию;
  • «Спека» — спецификация;
  • «Выпуск» — принятие таможенным органом решения о выпуске товара в результате процедуры таможенного оформления импорта.

Ранее эксперт составил для RB.RU список из десяти сленговых слов, которые используют в реальной жизни продавцы на маркетплейсах.

Фото на обложке: Unsplash

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