«Разрешиловка» и «допик»: составлен список популярных сленговых слов российского импортера

Анастасия Марьина
Эксперты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «Точки» по просьбе RB.RU составили список самых популярных сленговых выражений и слов, которые используют российские импортеры в 2023 году.
«Разрешиловка» и «допик»: составлен список популярных сленговых слов российского импортераАнастасия Марьина
Топ-10 сленговых слов и выражений российских импортеров:
- «Дтэшка» — декларация на товары;
- «Техничка» — техническое описание товара;
- «Подвесить платеж» — отправить платеж на проверку в валютный контроль;
- «Зарегать контракт» — поставить на учет;
- ДС, «допик» — дополнительное соглашение;
- «Затаможка» — таможенное офомрление товара;
- «Разрешиловка» — разрешительная документация на товар (например сертификат соответствия);
- «Отжали декларацию» — подали декларацию;
- «Спека» — спецификация;
- «Выпуск» — принятие таможенным органом решения о выпуске товара в результате процедуры таможенного оформления импорта.
Ранее эксперт составил для RB.RU список из десяти сленговых слов, которые используют в реальной жизни продавцы на маркетплейсах.
Фото на обложке: Unsplash
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