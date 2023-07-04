«Эскаюшка» и «мапинг»: составлен список сленговых слов опытного продавца на маркетплейсах

СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец составил для RB.RU список из десяти сленговых слов, которые опытные продавцы на маркетплейсах используют в реальной жизни и которые «не найдешь в интернете».

Топ-10 сленговых слов:

«Слив» — продажа товара по низкой цене или скидке;

«Листинг» — описание товара на маркетплейсе;

«Плейс» — короткое сокращение слова маркетплейс, достаточно часто используемое в разговоре;

«Вылететь в аутофсток» — ситуация, когда остатки товара стали нулевыми и он перестал отображаться в каталоге;

«Дропшип» — модель бизнеса, когда продавец продает товар, не имея его на складе, а передает заказ поставщику, который напрямую доставит товар покупателю;

«Эскаюшка» — единица товара, SKU;

«Самовыкуп» — покупка собственного товара на маркетплейсах для продвижения товарной карточки в поисковой выдаче;

«Репрайсинг» — авторасчет рекомендуемой цены на товар;

«Мапинг» — сопоставление категорий и характеристик товара при перенесении карточек с одного маркетплейса на другой;

«Топпер» — товар, высоко оцененный и отмеченный покупателями.

Ранее исследование школы «Меркатус» показало, что более 65% продавцов российских маркетплейсов вышли на эти площадки не более шести месяцев назад. Еще 20,5% — это селлеры с опытом от полугода до года, 11,9% — с опытом от года до двух лет.

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