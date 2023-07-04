«Эскаюшка» и «мапинг»: составлен список сленговых слов опытного продавца на маркетплейсах

СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец составил для RB.RU список из десяти сленговых слов, которые опытные продавцы на маркетплейсах используют в реальной жизни и которые «не найдешь в интернете».
Топ-10 сленговых слов:
- «Слив» — продажа товара по низкой цене или скидке;
- «Листинг» — описание товара на маркетплейсе;
- «Плейс» — короткое сокращение слова маркетплейс, достаточно часто используемое в разговоре;
- «Вылететь в аутофсток» — ситуация, когда остатки товара стали нулевыми и он перестал отображаться в каталоге;
- «Дропшип» — модель бизнеса, когда продавец продает товар, не имея его на складе, а передает заказ поставщику, который напрямую доставит товар покупателю;
- «Эскаюшка» — единица товара, SKU;
- «Самовыкуп» — покупка собственного товара на маркетплейсах для продвижения товарной карточки в поисковой выдаче;
- «Репрайсинг» — авторасчет рекомендуемой цены на товар;
- «Мапинг» — сопоставление категорий и характеристик товара при перенесении карточек с одного маркетплейса на другой;
- «Топпер» — товар, высоко оцененный и отмеченный покупателями.
Ранее исследование школы «Меркатус» показало, что более 65% продавцов российских маркетплейсов вышли на эти площадки не более шести месяцев назад. Еще 20,5% — это селлеры с опытом от полугода до года, 11,9% — с опытом от года до двух лет.
Фото на обложке: Unsplash
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