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«Эскаюшка» и «мапинг»: составлен список сленговых слов опытного продавца на маркетплейсах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец составил для RB.RU список из десяти сленговых слов, которые опытные продавцы на маркетплейсах используют в реальной жизни и которые «не найдешь в интернете». 

«Эскаюшка» и «мапинг»: составлен список сленговых слов опытного продавца на маркетплейсах

Топ-10 сленговых слов:

  • «Слив» — продажа товара по низкой цене или скидке;
  • «Листинг» — описание товара на маркетплейсе;
  • «Плейс» — короткое сокращение слова маркетплейс, достаточно часто используемое в разговоре;
  • «Вылететь в аутофсток» — ситуация, когда остатки товара стали нулевыми и он перестал отображаться в каталоге;
  • «Дропшип» — модель бизнеса, когда продавец продает товар, не имея его на складе, а передает заказ поставщику, который напрямую доставит товар покупателю;
  • «Эскаюшка» — единица товара, SKU;
  • «Самовыкуп» — покупка собственного товара на маркетплейсах для продвижения товарной карточки в поисковой выдаче;
  • «Репрайсинг» — авторасчет рекомендуемой цены на товар;
  • «Мапинг» — сопоставление категорий и характеристик товара при перенесении карточек с одного маркетплейса на другой;
  • «Топпер» — товар, высоко оцененный и отмеченный покупателями.

Ранее исследование школы «Меркатус» показало, что более 65% продавцов российских маркетплейсов вышли на эти площадки не более шести месяцев назад. Еще 20,5% — это селлеры с опытом от полугода до года, 11,9% — с опытом от года до двух лет.

Фото на обложке: Unsplash

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