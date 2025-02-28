Топ-менеджеров «Макфы» задержали по делу о взятке в 16 млн рублей

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовные дела по статьям о взяточничестве против топ-менеджеров «Макфы». Производитель макарон с мая прошлого года находится в собственности государства.

Согласно заявлению СК, задержаны директор по закупкам и снабжению АО «Макфа», начальник службы закупа зерна, а также менеджера этой службы. Директор и начальник подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса), менеджер — в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса).

О том, что директора по закупкам «Макфы» Владлена Паршина задержали в Челябинске, в компании сообщили накануне. В пресс-службе инцидент назвали «большой неожиданностью», не раскрыв причины задержания.

В чем подозревают фигурантов? По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года сотрудники «Макфы», действуя по предварительному сговору, планировали получить от представителя коммерческой организации взятку в размере не менее 16 млн рублей. Взамен они обещали обеспечить беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Преступление было пресечено после передачи первой части взятки — более 1 млн рублей, указали в СК.

В рамках расследования были проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавили в ведомстве.

В мае 2024 года суд передал «Макфу» в собственность государства, активы производителя отошли Росимуществу. Их общая стоимость оценивалась в 100 трлн рублей, писал «Коммерсантъ».

Этому предшествовал иск, поданный Генпрокуратурой в ноябре 2023 года к бывшим владельцам «Макфы». Ведомство заявило, что бизнесмены коррупционным путем приобрели дивиденды, прибыль и займы на сумму 18,2 млрд рублей. Сумма претензий была увеличена в декабре прошлого года до 19,7 млрд рублей. В январе суд взыскал сумму в полном размере.

Ответчиками по делу были бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, члены их семей и связанные с ними лица.

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