Каждый третий россиянин мечтает вздремнуть в офисе — исследование

Более трети россиян (37%) хотели бы вздремнуть на рабочем месте в течение дня. Некоторые (2%) признались, что и так спят на работе — в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

Идею отдыха в большей степени разделяют мужчины: 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считает, что им хватило бы получаса, приводит результаты исследования сервиса «Зарплата.ру» ТАСС.

Исследование проводилось 12-17 июля во всех регионах России. В нем приняли участие более 1,7 тысячи человек.

Еще 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено, говорится в тексте исследования. При этом против сна на работе выступают 31% опрошенных, а 5% затруднились с ответом.

Сегодня в России капсулы для сна существуют в офисах ведущих консалтинговых и IT-компаний, но в целом, по данным опроса, лишь 14% российских фирм воспринимают идею о дневном сне на работе позитивно. Подавляющее большинство — 72% — выступают против такой инициативы.

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Фото: Elnur / Shutterstock