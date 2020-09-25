Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушение масочного режима

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В Москве приостановили работу нескольких крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил первый замруководителя мэра столицы Алексей Немерюк. Его слова приводит оперативный штаб Москвы в Telegram.

Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушение масочного режима

«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», — сообщил Немерюк.

Он добавил, что за подобные нарушения закрыты 43 предприятия торговли. Немерюк уточнил, что срок приостановки работы магазинов определяет суд.

Обязательное ношение масок и перчаток при посещении магазинов и аптек действует в столице с мая.

24 сентября в Москве впервые с 23 июня за сутки выявлено более 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 сентября 2020

Survival Tech

25 сентября 2020

Sport Tech

28 сентября 2020

GenerationS ищет инновационные решения в области минеральных удобрений

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма