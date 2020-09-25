Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушение масочного режима
В Москве приостановили работу нескольких крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил первый замруководителя мэра столицы Алексей Немерюк. Его слова приводит оперативный штаб Москвы в Telegram.
«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», — сообщил Немерюк.
Он добавил, что за подобные нарушения закрыты 43 предприятия торговли. Немерюк уточнил, что срок приостановки работы магазинов определяет суд.
Обязательное ношение масок и перчаток при посещении магазинов и аптек действует в столице с мая.
24 сентября в Москве впервые с 23 июня за сутки выявлено более 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: Unsplash
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