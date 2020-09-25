В Москве приостановили работу нескольких крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил первый замруководителя мэра столицы Алексей Немерюк. Его слова приводит оперативный штаб Москвы в Telegram.

Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушение масочного режима