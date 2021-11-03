Малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных — опрос

Большинство (60%) бизнесменов в России боятся хакерских атак, показал опрос владельцев малого и среднего бизнеса, проведенный разработчиком антивирусных решений ESET. Особенно участники опроса переживают за утечки внутренней информации компании и личных данных клиентов.

Кроме того, каждый второй (49%) представитель МСБ, который уже сталкивался с кибератаками ранее, рассказал, что в момент атаки чувствовал себя растерянно и не знал, что предпринять. В ходе опроса выяснилось, что потерю данных смогли предотвратить 55% респондентов, другим же компаниям удалось сохранить данные лишь частично (42%) или не сохранить вовсе (4%).

Несмотря на обеспокоенность, больше трети российских предпринимателей (39%) считают траты на информационную безопасность (ИБ) желательными, но не обязательными.

Другие 27% респондентов заявили, что на ИБ необходимо закладывать бюджет. В целом каждый пятый (21%) предприниматель готов приобретать программное обеспечение (ПО) для ИБ только в случае необходимости, а 13% участников опроса считают обеспечение ИБ компании лишней статьей расходов.

Участники опроса также отметили, что качественное ПО с хорошей защитой от внешних атак, надежный антивирус и штатный сотрудник кибербезопасности помогли бы им чувствовать себя увереннее.

При этом 54% опрошенных предпринимателей отметили, что готовы выделять на программы кибербезопасности до 50 тыс. рублей в год. Почти треть (27%) назвали сумму до 100 тыс. рублей в год, еще 14% - до 250 тыс. От 500 тыс. до 1 млн рублей в год на ИБ готовы отдать 5% респондентов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!