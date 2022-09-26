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Ведением «умного» растениеводства займется разработанная «Ростехом» платформа

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ростех» разработал отечественное решение для ведения «умного» растениеводства. Созданная корпорацией облачная платформа позволит точнее планировать посевные работы, даст рекомендации по удобрениям и другое.

Ведением «умного» растениеводства займется разработанная «Ростехом» платформа

Платформу разработал входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Решение работает на основе загруженных в систему данных о химическом анализе почвы. Платформа составляет цифровую карту сельскохозяйственных угодий и предоставляет аграриям информацию для увеличения урожайности на конкретном участке земли.

Карты-задания, формируемые платформой, переносятся из системы в бортовые компьютеры сельскохозяйственной техники на флеш-накопителях. При этом сама платформа построена на базе облачных технологий.

Из последних разработок «Ростеха» – система для защиты самолетов от птиц и быстрозарядная станция для электромобилей.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

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