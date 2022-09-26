Ведением «умного» растениеводства займется разработанная «Ростехом» платформа

«Ростех» разработал отечественное решение для ведения «умного» растениеводства. Созданная корпорацией облачная платформа позволит точнее планировать посевные работы, даст рекомендации по удобрениям и другое.

Платформу разработал входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Решение работает на основе загруженных в систему данных о химическом анализе почвы. Платформа составляет цифровую карту сельскохозяйственных угодий и предоставляет аграриям информацию для увеличения урожайности на конкретном участке земли.

Карты-задания, формируемые платформой, переносятся из системы в бортовые компьютеры сельскохозяйственной техники на флеш-накопителях. При этом сама платформа построена на базе облачных технологий.

Из последних разработок «Ростеха» – система для защиты самолетов от птиц и быстрозарядная станция для электромобилей.

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