Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработка «Ростеха» отследит полеты птиц и защитит от них самолеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработка «Ростеха» отследит полеты птиц и защитит от них самолеты. Тестирование системы провели в аэропорту Пулково. По данным аналитиков, в мире ежегодно происходит 5 тыс. столкновений самолетов с птицами – в половине случаев птицы попадают в двигатель.

Разработка «Ростеха» отследит полеты птиц и защитит от них самолеты

Создание системы орнитологической безопасности Orni ведет «Росэлектроника»,, рассказали в пресс-службе корпорации.

Автоматически работающая система может одновременно отслеживать полеты 100 птиц на расстоянии 21 км от самолета. Orni оснащена излучателями, которые отпугивают птиц, находящихся в опасной близости от самолета.

«По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт», – отметил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.

Систему уже протестировали в петербургском аэропорту Пулково.

Ранее «Ростех» представил опытный образец монокристаллического кремния, быстрозарядную станцию для электромобилей, отечественный мессенджер «Аврора».

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи
  2. 2 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  3. 3 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  4. 4 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  5. 5 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

06 августа 2022

Академия больших данных

Все ВОЗМОЖНОСТИ