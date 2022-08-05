Разработка «Ростеха» отследит полеты птиц и защитит от них самолеты. Тестирование системы провели в аэропорту Пулково. По данным аналитиков, в мире ежегодно происходит 5 тыс. столкновений самолетов с птицами – в половине случаев птицы попадают в двигатель.
Создание системы орнитологической безопасности Orni ведет «Росэлектроника»,, рассказали в пресс-службе корпорации.
Автоматически работающая система может одновременно отслеживать полеты 100 птиц на расстоянии 21 км от самолета. Orni оснащена излучателями, которые отпугивают птиц, находящихся в опасной близости от самолета.
«По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт», – отметил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.
Систему уже протестировали в петербургском аэропорту Пулково.
Ранее «Ростех» представил опытный образец монокристаллического кремния, быстрозарядную станцию для электромобилей, отечественный мессенджер «Аврора».
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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