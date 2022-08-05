Разработка «Ростеха» отследит полеты птиц и защитит от них самолеты. Тестирование системы провели в аэропорту Пулково. По данным аналитиков, в мире ежегодно происходит 5 тыс. столкновений самолетов с птицами – в половине случаев птицы попадают в двигатель.

Разработка «Ростеха» отследит полеты птиц и защитит от них самолеты